Том Генкс в роли старого ворчуна: вышел трейлер новой экранизации "Мужчина по имени Уве"

Том Генкс появился в трейлере новой экранизации бестселлера "Мужчина по имени Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана. Премьера фильма пройдет 13 января 2023 года.

Новая экранизация получила название "Мужчина по имени Отто". Режиссером фильма стал Марк Форстер, ранее работавший в проекте "Кристофер Робин" и над другими лентами в жанре комедии, драмы, экшн.

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"Мужчина по имени Отто": сюжет и трейлер

Фильм будет рассказывать о буднях старого мужчины-ворчуна, единственная радость которого заключается в том, чтобы критиковать и осуждать своих раздраженных соседей. Главный герой настолько озабочен своим бытием, что, выйдя на пенсию и пережив смерть жены, пытается совершить самоубийство. Ирония в том, что всякий раз, когда он пытается это сделать, что-то ему препятствует.

Однажды по соседству появляется молодая семья. Это приводит к неожиданной дружбе, которая перевернет его мир с ног на голову.

"Мужчина по имени Отто" 2023: смотрите трейлер

Роман-бестселлер "Мужчина по имени Уве" стал литературным дебютом популярного шведского писателя, журналиста и блогера Фредрика Бакмана. Бестселлер вышел в свет в 2012 году и сразу стал любимым многих. Как сообщает The New York Times , за первые четыре года книгу продали в тираже более 2,8 миллионов экземпляров во всем мире.

В 2015 году шведский режиссер и сценарист Ханнес Холм решил снять одноименный фильм о буднях старого мужчины-ворчуна. Некоторые поклонники мира кино пишут, что лента никогда не сравнится с книгой, а другие считают ее великолепной, чувственной и исполненной настоящих, неподдельных эмоций. Это хорошие показатели, надеемся, что голливудская экранизация с Томом Генксом в главной роли не разочарует зрителей.