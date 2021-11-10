Фильм также не имеет названия. Автором истории выступит сценарист Джордж Нолфи. Том Харди и Ченнинг Татум также станут продюсерами фильма.

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В центре сюжета будут бывшие спецназовцы, которые будут помогать правительству защищать людей от террористов. Deadline охарактеризовал фильм как "основанную на фактах драму об эвакуации из Афганистана".

В каких фильмах снимались Ченнинг Татум и Том Харди

Ченнинг Татум снялся в следующих фильмах:

  • "Kingsman: Золотое кольцо";
  • "Омерзительная восьмерка";
  • "Мачо и ботан";
  • "Бросок кобры";
  • "Персонаж" и другие.

Том Харди сыграл Эдди Брока в обеих частях "Венома", а также исполнил главные роли в следующих картинах:

  • "Капоне. Лицо со шрамом";
  • "Дюнкерк";
  • "Безумный Макс: Дорога ярости" и других.

Захват талибами власти в Афганистане: что известно

  • Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Президент США планировал это сделать до 11 сентября 2021 года;
  • После этого талибы начали захватывать города в стране. 15 августа они вошли в столицу Кабул и заявили, что боевые действия закончились;
  • А уже через несколько дней, 19 августа, боевики движения "Талибан" провозгласили создание в государстве исламского эмирата Афганистан;
  • Последний военный США покинул Афганистан 30 августа.

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