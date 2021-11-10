Фильм также не имеет названия. Автором истории выступит сценарист Джордж Нолфи. Том Харди и Ченнинг Татум также станут продюсерами фильма.
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В центре сюжета будут бывшие спецназовцы, которые будут помогать правительству защищать людей от террористов. Deadline охарактеризовал фильм как "основанную на фактах драму об эвакуации из Афганистана".
В каких фильмах снимались Ченнинг Татум и Том Харди
Ченнинг Татум снялся в следующих фильмах:
- "Kingsman: Золотое кольцо";
- "Омерзительная восьмерка";
- "Мачо и ботан";
- "Бросок кобры";
- "Персонаж" и другие.
Том Харди сыграл Эдди Брока в обеих частях "Венома", а также исполнил главные роли в следующих картинах:
- "Капоне. Лицо со шрамом";
- "Дюнкерк";
- "Безумный Макс: Дорога ярости" и других.
Захват талибами власти в Афганистане: что известно
- Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Президент США планировал это сделать до 11 сентября 2021 года;
- После этого талибы начали захватывать города в стране. 15 августа они вошли в столицу Кабул и заявили, что боевые действия закончились;
- А уже через несколько дней, 19 августа, боевики движения "Талибан" провозгласили создание в государстве исламского эмирата Афганистан;
- Последний военный США покинул Афганистан 30 августа.
Коротко об эвакуации украинцев из Афганистана
- Со времени захвата талибами властей в Афганистане Украина вывезла ориентировочно 600 человек. Их удалось эвакуировать 6 рейсами;
- Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать только 8 украинцев и 72 иностранца;
- Также эвакуировали известного режиссера Сахри Карими;
- Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них – 31 гражданин Украины;
- Утром 23 августа из аэропорта афганской столицы вылетел еще один самолет с нашими гражданами. На борту находилось 79 украинцев и их семьи;
- 65 эвакуированных афганцев попросили статус беженца.