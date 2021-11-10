Фильм также не имеет названия. Автором истории выступит сценарист Джордж Нолфи. Том Харди и Ченнинг Татум также станут продюсерами фильма.

Читайте также "Забавный аттракцион" и "непонятный": первые реакции западной прессы на "Веном 2: Карнаж"

В центре сюжета будут бывшие спецназовцы, которые будут помогать правительству защищать людей от террористов. Deadline охарактеризовал фильм как "основанную на фактах драму об эвакуации из Афганистана".

В каких фильмах снимались Ченнинг Татум и Том Харди

Ченнинг Татум снялся в следующих фильмах:

"Kingsman: Золотое кольцо";

"Омерзительная восьмерка";

"Мачо и ботан";

"Бросок кобры";

"Персонаж" и другие.

Том Харди сыграл Эдди Брока в обеих частях "Венома", а также исполнил главные роли в следующих картинах:

"Капоне. Лицо со шрамом";

"Дюнкерк";

"Безумный Макс: Дорога ярости" и других.

Захват талибами власти в Афганистане: что известно

Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Президент США планировал это сделать до 11 сентября 2021 года;

После этого талибы начали захватывать города в стране. 15 августа они вошли в столицу Кабул и заявили, что боевые действия закончились;

А уже через несколько дней, 19 августа, боевики движения "Талибан" провозгласили создание в государстве исламского эмирата Афганистан;

Последний военный США покинул Афганистан 30 августа.

Коротко об эвакуации украинцев из Афганистана