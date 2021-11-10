Фільм також ще не має назви. Автором історії виступить сценарист Джордж Нолфі. Том Гарді та Ченнінг Тейтум також стануть продюсерами фільму.

Читайте також "Кумедний атракціон" і "незрозумілий": перші реакції західної преси на "Веном 2: Карнаж"

У центрі сюжету будуть колишні спецпризначенці, які допомагатимуть уряду захищати людей від терористів. Deadline схарактеризував фільм як "засновану на фактах драму про евакуацію з Афганістану".

У яких фільмах знімалися Ченнінг Тейтум та Том Гарді

Ченнінг Тейтум знявся в таких фільмах:

"Kingsman: Золоте кільце";

"Мерзенна вісімка";

"Мачо і ботан";

"Кидок кобри";

"Персонаж" та інших.

Том Гарді зіграв Едді Брока в обох частинах "Венома", а також виконав головні ролі в таких картинах:

"Капоне. Обличчя зі шрамом";

"Дюнкерк";

"Шалений Макс: Дорога гніву" та інших.

Захоплення талібами влади в Афганістані: що відомо

Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Президент США планував це зробити до 11 вересня 2021 року;

Після цього таліби почали захоплювати міста у країні. 15 серпня, вони зайшли у столицю Кабул і заявили, що бойові дії закінчились;

А вже за декілька днів, 19 серпня, бойовики рух "Талібан" проголосили створення у державі Ісламського емірату Афганістан;

Останній військовий США залишив Афганістан 30 серпня.

Коротко про евакуацію українців з Афганістану