Фільм також ще не має назви. Автором історії виступить сценарист Джордж Нолфі. Том Гарді та Ченнінг Тейтум також стануть продюсерами фільму.

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У центрі сюжету будуть колишні спецпризначенці, які допомагатимуть уряду захищати людей від терористів. Deadline схарактеризував фільм як "засновану на фактах драму про евакуацію з Афганістану".

У яких фільмах знімалися Ченнінг Тейтум та Том Гарді

Ченнінг Тейтум знявся в таких фільмах:

  • "Kingsman: Золоте кільце";
  • "Мерзенна вісімка";
  • "Мачо і ботан";
  • "Кидок кобри";
  • "Персонаж" та інших.

Том Гарді зіграв Едді Брока в обох частинах "Венома", а також виконав головні ролі в таких картинах:

  • "Капоне. Обличчя зі шрамом";
  • "Дюнкерк";
  • "Шалений Макс: Дорога гніву" та інших.

Захоплення талібами влади в Афганістані: що відомо

  • Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Президент США планував це зробити до 11 вересня 2021 року;
  • Після цього таліби почали захоплювати міста у країні. 15 серпня, вони зайшли у столицю Кабул і заявили, що бойові дії закінчились;
  • А вже за декілька днів, 19 серпня, бойовики рух "Талібан" проголосили створення у державі Ісламського емірату Афганістан;
  • Останній військовий США залишив Афганістан 30 серпня.

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