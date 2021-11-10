Фільм також ще не має назви. Автором історії виступить сценарист Джордж Нолфі. Том Гарді та Ченнінг Тейтум також стануть продюсерами фільму.
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У центрі сюжету будуть колишні спецпризначенці, які допомагатимуть уряду захищати людей від терористів. Deadline схарактеризував фільм як "засновану на фактах драму про евакуацію з Афганістану".
У яких фільмах знімалися Ченнінг Тейтум та Том Гарді
Ченнінг Тейтум знявся в таких фільмах:
- "Kingsman: Золоте кільце";
- "Мерзенна вісімка";
- "Мачо і ботан";
- "Кидок кобри";
- "Персонаж" та інших.
Том Гарді зіграв Едді Брока в обох частинах "Венома", а також виконав головні ролі в таких картинах:
- "Капоне. Обличчя зі шрамом";
- "Дюнкерк";
- "Шалений Макс: Дорога гніву" та інших.
Захоплення талібами влади в Афганістані: що відомо
- Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Президент США планував це зробити до 11 вересня 2021 року;
- Після цього таліби почали захоплювати міста у країні. 15 серпня, вони зайшли у столицю Кабул і заявили, що бойові дії закінчились;
- А вже за декілька днів, 19 серпня, бойовики рух "Талібан" проголосили створення у державі Ісламського емірату Афганістан;
- Останній військовий США залишив Афганістан 30 серпня.
Коротко про евакуацію українців з Афганістану
- З часу захоплення талібами влади в Афганістані Україна вивезла орієнтовно 600 людей. Їх вдалось евакуювати 6 рейсами;
- Вперше український літак прибув в Афганістан в ніч проти 16 серпня. Тоді з країни вдалося евакуювати лише 8 українців, водночас 72 іноземців;
- Також евакуювали відому режисерку Сахрі Карімі;
- Другий евакуаційний борт доправив людей з Кабула до Києва 22 серпня. На борту літака перебували 83 людини, з них – 31 громадянин України;
- Вранці 23 серпня з аеропорту афганської столиці вилетів ще один літак з нашими громадянами. На борту перебували 79 українців і їхні родини;
- 65 евакуйованих афганців попросили статусу біженця.