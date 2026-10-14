"Это изменило все": звезда Marvel Том Хиддлстон сделал неожиданное признание о своем отцовстве

Можно годами спасать мир в фильмах Marvel, перевоплощаться в коварного Локи и получать миллионные гонорары. Но, как оказалось, самая сложная и в то же время самая важная роль Тома Хиддлстона не имеет ничего общего с Голливудом. И за нее даже "Оскар" не дадут.

Как сообщает People, 45-летний британский актер впервые за долгое время откровенно рассказал о жизни с двумя детьми и признался, что отцовство полностью изменило его приоритеты.

Как отцовство изменило жизнь Тома Хиддлстона

В интервью Esquire UK звезда сериала "Локи" рассказал, что воспитание двоих детей вместе со своей невестой, актрисой Заве Эштон, стало для него главным смыслом жизни.

"Отцовство полностью изменило мою жизнь. Это самая важная роль, которую я когда-либо сыграю", – признался Хиддлстон.

Актер отметил, что даже не представлял, насколько сильными могут быть чувства к собственным детям. По его словам, после их рождения он начал воспринимать мир совсем по-другому и испытывать гораздо больше эмоций.

И хотя рабочий график голливудской звезды остается напряженным, Хиддлстон старается не пропускать важные моменты в жизни детей.



Том Хиддлстон и Заве Эштон / Фото Associated Press



Однажды после съемок в горах он вернулся домой на самолете в шесть утра и вместо отдыха сразу отправился с детьми на детскую площадку. Похоже, даже богу хитростей пришлось признать, что дома правила устанавливают совсем другие люди.

Что известно о личной жизни актера

Том Хиддлстон и 42-летняя Заве Эштон познакомились в 2019 году во время работы над театральной постановкой "Betrayal", где играли супругов. Сценический роман постепенно перерос в настоящие отношения, а в 2022 году пара обручилась.

В том же году у влюбленных родился первый ребенок, а в 2025-м они во второй раз стали родителями. Имена и пол детей пара публично не раскрывает.

Интересно, что Хиддлстон не против, если его дети когда-нибудь пойдут по стопам родителей и выберут профессию актера. Однако для него главное – не будущие награды или красные дорожки, а их счастье.

На днях звезда сериала "Как я встретил вашу маму" показал фото детей, которых родила суррогатная мать.