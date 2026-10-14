Як повідомляє People, 45-річний британський актор уперше за тривалий час відверто розповів про життя з двома дітьми та зізнався, що батьківство повністю змінило його пріоритети.

Як батьківство змінило життя Тома Гіддлстона

В інтерв'ю Esquire UK зірка "Локі" розповів, що виховання двох дітей разом із нареченою, акторкою Заве Ештон, стало для нього головним сенсом життя.

Батьківство повністю змінило моє життя. Це найважливіша роль, яку я коли-небудь зіграю, – зізнався Гіддлстон.

Актор зазначив, що навіть не уявляв, наскільки сильними можуть бути почуття до власних дітей. За його словами, після їхнього народження він почав сприймати світ зовсім інакше та відчувати значно більше емоцій.

І хоча робочий графік голлівудської зірки залишається напруженим, Гіддлстон намагається не пропускати важливих моментів у житті дітей.

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Том Гіддлстон та Заве Ештон / Фото Associated Press



Одного разу після знімань у горах він повернувся додому літаком о шостій ранку й замість відпочинку одразу вирушив із дітьми на дитячий майданчик. Схоже, навіть богові хитрощів довелося визнати, що вдома правила встановлюють зовсім інші люди.

Що відомо про особисте життя актора

Том Гіддлстон та 42-річна Заве Ештон познайомилися у 2019 році під час роботи над театральною виставою Betrayal, де грали подружжя. Сценічний роман поступово переріс у справжні стосунки, а у 2022 році пара заручилася.

Того ж року в закоханих народилася перша дитина, а у 2025-му вони вдруге стали батьками. Імена та стать дітей пара публічно не розкриває.

Цікаво, що Гіддлстон не проти, якщо його діти колись підуть слідами батьків й оберуть акторську професію. Утім, для нього головне не майбутні нагороди чи червоні доріжки, а їхнє щастя.

Днями зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" показав фото дітей, яких народила сурогатна мама.