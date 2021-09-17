Уже этой осенью поклонники знаменитого актера Тома Хэнкса смогут увидеть звезду в новом фильме. Сюжет постапокалиптической ленты "Финч" обещает не оставить никого равнодушным.

Интересно "Достать ножи 2": завершились съемки детективного фильма с Дэниелом Крейгом

Постер фильма "Финч"

На официальной странице кинокомпании Amblin впервые опубликовали постер фильма. На фото изображен Том Хэнкс, который будет играть роль Финча – изобретателя, робот Джефф и собака, верный друг Финча. Позади них клубится дым, что свидетельствует о нелегких проблемах, которые возникнут на пути команды.



Постер фильма "Финч" / Фото из твиттера Amblin

Сюжет научно-фантастической драмы

Фильм расскажет об одном из последних мужчин планеты – изобретателе Финче. Он понимает, что его жизнь скоро подойдет к концу, но не хочет оставлять одну свою собаку. Поэтому Финч создает робота Джеффа, которого пытается научить любви и заботе о ближних.

Главный герой покажет андроиду мир и постарается объяснить, что такое "быть человеком". Друзей ждут трудности, трогательные моменты, но и забавные ситуации. Создатели ленты обещают, что особенно интересно будет наблюдать за взаимопониманием собаки и робота.