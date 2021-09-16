Отметим, что первая часть "Ножи наголо" вышла в 2019 году и получила потрясающий успех. В черной комедийной ленте рассказывалось о расследовании убийства писателя Харлана. Детектив подозревал и опрашивал всех членов семьи, которые могли иметь "зуб" на своего пожилого родственника. Режиссером ленты стал Райан Джонсон, и для нового фильма он придумал новое расследование.

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Мужчина остался снимать вторую часть фильма, права на который перекупил сервис Netflix за 450 миллионов долларов. О завершении съемок он сообщил в своем твиттере 13 сентября.

"Мы только что закончили работу над следующей загадкой Бенуа Блана, а еще я, наконец, посмотрел "Аннетт" и, черт возьми, это потрясающе. Выражаю искреннюю любовь и благодарность нашей невероятной команде, актерам и Леос Караксу!" – написал режиссер.

Кто сыграет во второй части "Ножи наголо"?

Дэниел Крейг

Дэйв Батиста

Эдвард Нортон

Жанель Моне

Кэтрин Хан

Кейт Хадсон

Джессика Хенвик и другие.

Отметим, что о старте съемок фильма сообщили в конце июня 2021 года. Тогда же кинопроизводители показали первые кадры с ленты.