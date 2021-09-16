Зазначимо, що перша частина "Ножів наголо" вийшла у 2019 році і отримала приголомшливий успіх. У чорній комедійній стрічці розповідалось про розслідування вбивства письменника Харлана. Детектив підозрював та опитував усіх членів родини, які могли мати "зуб" на свого літнього родича. Режисером стрічки став Раян Джонсон і для нового фільму він придумав нове розслідування.
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Чоловік залишився знімати другу частину фільму, права на який перекупив сервіс Netflix за 450 мільйонів доларів. Про завершення зйомок чоловік повідомив у своєму твітері 13 вересня.
"Ми тільки що закінчили роботу над наступною загадкою Бенуа Блана, а ще я, нарешті, подивився "Аннетт" і, чорт забирай, це приголомшливо. Висловлюю щиру любов і вдячність нашій неймовірній команді, акторам і Леос Караксу!", – написав режисер.
Хто зіграє у другій частині "Ножів наголо"?
- Деніел Крейг
- Дейв Батіста
- Едвард Нортон
- Жанель Моне
- Кетрін Хан
- Кейт Гадсон
- Джессіка Хенвік і інші.
Зазначимо, що про старт зйомок фільму повідомили наприкінці червня 2021 року. Тоді ж кіновиробники показали перші кадри зі стрічки.