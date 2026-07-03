Как сообщает Deadline, студия Sony Pictures официально назначила дату премьеры фильма "Возвращение" ("The Comebacker") на 30 июля 2027 года. И, судя по всему, это будет не очередная спортивная история о "вере в себя", а драматический рассказ о том, как один-единственный удар способен перевернуть жизнь с ног на голову.

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О чем новый фильм с Томом Хэнксом



Фильм "Их собственная лига" / Фото imdb



В основе картины – рассказ писателя Дэйва Эггерса, который режиссер Мариэль Геллер самостоятельно адаптировала для большого экрана.

Хэнкс сыграет тренера питчеров команды Главной лиги бейсбола. Его подопечный переживает карьерную и личную катастрофу после того, как во время матча получает мощный удар мячом прямо в голову. Именно такой удар в бейсболе называют comebacker – когда отбитый мяч молниеносно возвращается в сторону питчера.

После этого жизнь героя буквально распадается на "до" и "после", а тренеру предстоит помочь ему найти путь назад – не только в спорт, но и к самому себе.

Это не первая совместная работа Хэнкса и режиссера Геллер

Для Тома Хэнкса это не первое сотрудничество с режиссером Мариэль Геллер. Именно она сняла фильм "Прекрасный день в нашем районе", где актер перевоплотился в легендарного телеведущего Фреда Роджерса.

Тогда эта роль принесла Хэнксу номинацию на "Оскар".

Борьба за съемки фильма

Интересно, что права на проект достались Sony не без конкуренции. По информации инсайдеров, сразу несколько крупных студий хотели заполучить этот сценарий. В итоге победила именно Sony, которая теперь делает ставку на летний релиз 2027 года – традиционно один из самых горячих периодов кинопроката.

К созданию картины также присоединилась компания Playtone, основанная самим Томом Хэнксом, а в качестве консультантов выступает Major League Baseball. Так что с достоверностью в плане бейсбола здесь, похоже, все будет в порядке.

А пока премьера только планируется – посмотрите фильмы с самым неожиданным финалом, которые вам точно понравятся.