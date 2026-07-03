Як повідомляє Deadline студія Sony Pictures офіційно призначила дату прем'єри фільму "Повернення" ("The Comebacker") на 30 липня 2027 року. І схоже, це буде не чергова спортивна історія про "віру в себе", а драматична розповідь про те, як один-єдиний удар здатен перевернути життя догори дриґом.

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Про що новий фільм з Томом Генксом



Фільм "Їх власна ліга" / Фото imdb



В основі стрічки – оповідання письменника Дейва Еггерса, яке режисерка Маріель Геллер самостійно адаптувала для великого екрана.

Генкс зіграє тренера пітчерів команди Головної ліги бейсболу. Його підопічний переживає кар'єрну й особисту катастрофу після того, як під час матчу отримує потужний удар м'ячем просто в голову. Саме такий удар у бейсболі називають comebacker – коли відбитий м'яч блискавично повертається у бік пітчера.

Після цього життя героя буквально розсипається на "до" і "після", а тренеру доведеться допомогти йому знайти шлях назад – не лише у спорт, а й до самого себе.

Це не перша спільна робота Генкса та режисерки Геллер

Для Тома Генкса це не перша співпраця з режисеркою Маріель Геллер. Саме вона зняла стрічку "Чудовий день у нашому районі", де актор перевтілився у легендарного телеведучого Фреда Роджерса.

Тоді ця роль принесла Генксу номінацію на "Оскар".

Боротьба за зйомки фільму

Цікаво, що права на проєкт дісталися Sony не без конкуренції. За інформацією інсайдерів, одразу кілька великих студій хотіли отримати цей сценарій. У підсумку перемогла саме Sony, яка тепер робить ставку на літній реліз 2027 року – традиційно один із найгарячіших періодів кінопрокату.

До створення картини також долучилася компанія Playtone, заснована самим Томом Генксом, а консультантами виступає Major League Baseball. Тож із бейсбольною достовірністю тут, схоже, все буде гаразд.

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