Отец актера, британский комик Доминик Холланд, поделился в Instagram редким домашним видео. На кадрах Тому еще нет и года. Малыш проводит время с мамой Николой, которая нежно играет с сыном и улыбается в камеру.

Поклонники сразу засыпали ролик комментариями. Одни писали, что Том совсем не изменился, другие шутили, что харизма будущей звезды была заметна еще до первых шагов.

Трудно поверить, но до мировой славы тогда оставались десятки лет. Сначала были занятия танцами, затем – мюзикл "Билли Эллиот" в лондонском Вест-Энде, а уже позже – кастинг в Marvel, который полностью изменил его карьеру. И видео с первых кастингов у нас тоже есть.

Кстати, сейчас Том Холланд переживает один из самых успешных периодов в карьере. Новый фильм "Человек-паук: Совершенно новый день" уже бьет кассовые рекорды, а сам актер может получить самый большой гонорар среди всех исполнителей роли Питера Паркера. Зато для родителей он, похоже, до сих пор остается вот тем самым улыбчивым малышом с домашних видео.