Батько актора, британський комік Домінік Голланд, поділився в Instаgrаm рідкісним домашнім відео. На кадрах Тому ще немає й року. Малюк проводить час із мамою Ніколою, яка ніжно грається із сином і усміхається до камери.

Фанати одразу засипали ролик коментарями. Одні писали, що Том зовсім не змінився, інші жартували, що харизма майбутньої зірки була помітна ще до перших кроків.

Складно повірити, але до світової слави тоді залишалися десятки років. Спочатку були заняття танцями, потім – мюзикл Billy Elliot у лондонському Вест-Енді, а вже згодом – кастинг до Marvel, який повністю змінив його кар'єру. І відео з перших кастингів у нас теж є.

До речі, зараз Том Голланд переживає один із найуспішніших періодів у кар'єрі. Новий фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" уже б'є касові рекорди, а сам актор може отримати найбільший гонорар серед усіх виконавців ролі Пітера Паркера. Зате для батьків він, схоже, досі той самий усміхнений малюк із домашніх відео.