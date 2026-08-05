Як повідомляє Daily Mail, нова "Людина-павук" може принести Тому Голланду до 25 мільйонів доларів. Якщо це станеться, він офіційно стане найбільш високооплачуваним виконавцем ролі Пітера Паркера.

І це справді велика різниця. Коли Голланд лише приєднався до Marvel у 2016 році, за свою першу появу в образі супергероя він отримав близько 250 тисяч доларів. За "Повернення додому" заробив уже приблизно 1,5 мільйона, за "Далеко від дому" – близько 4 мільйонів, а за "Немає шляху додому" – орієнтовно 10 мільйонів. Схоже, разом із досвідом непогано "прокачався" і його гонорар.

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Для порівняння, Ендрю Гарфілд за перший фільм про Людину-павука, за даними ЗМІ, отримав близько 500 тисяч доларів, а за сиквел – від 1 до 2 мільйонів.

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Тобі Магвайр свого часу теж заробляв дуже непогано: від 4 мільйонів за перший фільм до 17,5 мільйона за другий. Але, схоже, інфляція дісталася навіть супергероїв – Том Голланд уже підняв планку ще вище.

До речі, рекордний гонорар Голланд отримав не просто так. Нова "Людина-павук" менш ніж за тиждень зібрала майже мільярд доларів в прокаті.