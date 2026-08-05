Как сообщает Daily Mail, новый "Человек-паук" может принести Тому Холланду до 25 миллионов долларов. Если это произойдет, он официально станет самым высокооплачиваемым исполнителем роли Питера Паркера.

И это действительно большая разница. Когда Холланд только присоединился к Marvel в 2016 году, за свое первое появление в образе супергероя он получил около 250 тысяч долларов. За "Возвращение домой" он заработал уже примерно 1,5 миллиона, за "Вдали от дома" – около 4 миллионов, а за "Нет пути домой" – ориентировочно 10 миллионов. Похоже, вместе с опытом неплохо "прокачался" и его гонорар.

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Для сравнения: Эндрю Гарфилд за первый фильм о Человеке-пауке, по данным СМИ, получил около 500 тысяч долларов, а за сиквел – от 1 до 2 миллионов.

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Тоби Магуайр в свое время тоже зарабатывал очень неплохо: от 4 миллионов за первый фильм до 17,5 миллиона за второй. Но, похоже, инфляция дошла даже до супергероев – Том Холланд уже поднял планку еще выше.

Кстати, рекордный гонорар Холланд получил не просто так. Новый "Человек-паук" менее чем за неделю собрал почти миллиард долларов в прокате.