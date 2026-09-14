Как сообщает justjared, причиной такого скачка стали сразу два грандиозных хита 2026 года – "Человек-паук: Совершенно новый день" и "Одиссея". Оба фильма пока остаются в прокате, а значит, показатели Холланда продолжают расти.

Холланд теперь номер один



"Человек-паук: Совершенно новый день" / Фото imdb



По последним подсчетам, фильмы с Томом Холландом в главной роли в совокупности собрали в кинотеатрах около 15,5 миллиарда долларов. Этого хватило, чтобы обойти Зои Салдану, возглавившую рейтинг лишь в начале 2026 года.

Самый мощный импульс актеру дал четвертый сольный фильм о Питере Паркере – "Человек-паук: Совершенно новый день".

По состоянию на 13 сентября картина о Человеке-пауке собрала примерно 2,45 миллиарда долларов в мире, из которых около 935 миллионов приходятся на американский прокат. Это уже третий самый кассовый фильм в истории мирового кинопроката.

Вторым кассовым подарком Холланду стала "Одиссея" Кристофера Нолана. Фильм уже собрал около 1,68 миллиарда долларов в мировом прокате, из них примерно 600 миллионов – в США.

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Кого Голланд оставил позади

В этом году в рейтинге лидеров произошли следующие изменения: Зои Салдана – около 15,47 миллиарда долларов, Скарлетт Йоханссон – 15,4 миллиарда, Сэмюэл Л. Джексон – 14,6 миллиарда и Роберт Дауни-младший – около 14,3 миллиарда.

Ранее мы уже сообщали, сколько Холланд сможет заработать за роль Человека-паука.