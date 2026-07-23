Как сообщает People, о подготовке к биографическому фильму Холланд рассказал в эфире Good Morning America. После премьеры "Одиссеи" и завершения промо-тура фильма о Человеке-пауке он сразу же возвращается в танцевальную студию.

Актер не скрывает, что первые репетиции стали для него настоящим испытанием.

"Мне еще предстоит очень много работы, если я хочу достойно воплотить образ Фреда. Это одновременно невероятное увлечение и абсолютный ужас", – признался Холланд.



Том Холланд / Фото Todd Owyoung/NBC



Впрочем, он уже поставил перед собой амбициозную цель: исполнить все танцевальные номера самостоятельно. Без дублеров и, если удастся, даже без монтажных ухищрений – длинными непрерывными кадрами, как это когда-то делал сам Фред Астер.

Холланд также отметил, что сейчас сознательно ищет более сложные роли. По его словам, он чувствует, что уже перерос образ "вечного подростка", с которым его годами ассоциировали после фильмов о Человеке-пауке.

Что известно о новом фильме

О биографическом фильме заговорили еще в 2021 году. Режиссером картины станет Пол Кинг, а сценарий написал Стивен Левенсон. Тогда Том Холланд забавно рассказывал, что узнал о роли во время видеозвонка от продюсерши Эми Паскаль, когда... лежал в ванне.

С тех пор прошло несколько лет, и теперь подготовка к фильму вышла на финишную прямую. Судя по словам Холланда, в ближайшее время его можно будет чаще увидеть не на красной дорожке, а в танцевальной студии.

Напомним, на днях вышел трейлер нового фильма "Человек-паук" с Холландом в главной роли.