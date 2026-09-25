"24 Канал" рассказывает , кто такая Мими Роджерс, как сложилась ее жизнь после брака с Крузом и чем она занимается сейчас.

Кто такая Мими Роджерс

Полное имя актрисы – Мириам Спиклер. Она родилась 27 января 1956 года во Флориде и начала актерскую карьеру в начале 1980-х годов. Одной из работ, привлекших к ней внимание, стал триллер "Тот, кто следит за мной" 1987 года. Впоследствии она снялась в сериалах "Отчаянные часы", "Восторг", "Остин Пауэрс: Человек-загадка" и "Заблудшие в космосе".

Телевидение тоже не осталось в стороне: Роджерс появлялась в "Секретных материалах", "Сумасшедших", "Два с половиной мужчины", а одной из ее заметных поздних работ стал сериал "Босх" и его продолжение "Босх: Наследие".

Как Мими Роджерс стала первой женой Тома Круза

Роджерс познакомилась с Крузом в середине 1980-х. Они поженились в мае 1987 года, когда Тому было 24, а Мими – 31. Брак продлился менее трех лет: официально пара развелась в феврале 1990 года.

Именно Роджерс часто называют человеком, который познакомил Круза с сайентологией. Она выросла в среде, связанной с этой организацией, хотя позже сама отошла от нее.

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После развода Круз вскоре женился на Николь Кидман, а Мими начала отношения с продюсером Крисом Чиаффой. Они были вместе много лет и поженились в 2003 году. У супругов двое детей – дочь Люси и сын Чарли.

Как она выглядит сейчас

В январе 2026 года Роджерс исполнилось 70 лет. На новых фото актриса появляется с темными волосами и довольно сдержанным макияжем, а западные СМИ отдельно обращают внимание на ее естественный вид.

Ранее вторая жена Тома Круза рассказывала о начале их отношений.