Сивина, протези і спеціальний костюм: як Тома Круза готували до нової ролі

У новому фільмі "Діггер" 64-річний актор з'явиться з сивим волоссям, у спеціальному "повнішому" костюмі та з великою кількістю протезного гриму. У результаті на екрані його справді можна не впізнати з першого погляду.

Як передає pagesix, у подкасті New Heights Круз розповів, що спочатку накладання гриму займало близько шести годин щодня. І це без 12 годин зйомок щодня.

Тоді актор вирішив оптимізувати процес по-своєму. Він узяв дошку, маркер і секундомір та почав рахувати, скільки часу займає накладання кожної окремої деталі гриму.

Фільм "Діггер": дивитись трейлер

Команда спочатку заявила, що скоротити час неможливо. Проте, після серії тренувань процес скоротили з шести годин до менш ніж однієї.

Образ виявився не надто комфортним

У фільмі Круз грає вигаданого нафтового магната. Крім гриму на обличчі та сивого волосся, актор носить спеціальний костюм, який змінює його статуру.

За словами Круза, під усіма цими накладками було дуже спекотно, тому доводилося регулярно робити перерви з вентилятором. Додаткова вага також давала навантаження на коліна й усе тіло.

Нагадаємо, новий фільм з Томом Крузом "Діггер" має вийти в кінотеатрах 2 жовтня.



