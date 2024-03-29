Несет какой-то бред: стала известна причина разрыва Тома Круза с возлюбленной-россиянкой

Недавно в сети появилась информация о том, что голливудская звезда Том Круз по уши влюбился и был в романтических отношениях с россиянкой, которая причастна к убийствам украинцев.

Вскоре стало известно, что они уже не вместе, но разошлись без скандалов. А теперь известно, что именно, вероятно, стало причиной разрыва звездной пары.

Смотрите также Сила духа, которую ощутимо через экран: спортивные драмы, что достойны внимания

Почему Том Круз разошелся с Эльсиной Хайровой

Том Круз разорвал отношения с россиянкой, чтобы избежать проблем с ее бывшим мужем.

Когда СМИ стали распространять информацию о романе Круза с Эльсиной Хайровой, ее экс-супруг – олигарх и торговец алмазами Дмитрий Цветков – дал большое интервью. В нем он подробно описал свой бывший брак и предупредил Круза, чтобы тот всегда держал при себе кошелек и широко открытые глаза.

По словам инсайдера, эта публикация напугала команду актера, которая всегда пристально следит за его частной жизнью.

Россиянин также поделился информацией о вкусах своей бывшей, заметив, что потратил более 12 миллионов долларов на ее одежду и примерно 2,5 миллиона долларов на сумочки. Он также утверждал, что понес убытки около 200 миллионов долларов во время развода.

Бывший брак Эльсины Хайровой с российским олигархом: что известно

Цветков и Хайрова встретились в престижном баре в лондонском районе Мейфер в апреле 2009 года, а после страстного романа они поженились. Это произошло в сентябре того же года во Дворце национального конгресса в Санкт-Петербурге, который используется как резиденция Путина во время его визитов в город.

Пара наслаждалась роскошным образом жизни, имея собственность в Дубае, Лондоне и на Кипре, проводя время на роскошных яхтах и наслаждаясь элитным отдыхом. Однако они развелись через 11 лет совместной жизни. У экс-супругов есть двое детей.