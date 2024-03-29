Незабаром стало відомо, що вони вже не разом, але розійшлися без скандалів. А тепер відомо, що саме, ймовірно, стало причиною розриву зіркової пари.

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Чому Том Круз розійшовся з Ельсіною Хайровою

Том Круз розірвав стосунки з росіянкою, щоб уникнути проблем з її колишнім чоловіком.

Коли ЗМІ стали розповсюджувати інформацію про роман Круза з Ельсіною Хайровою, її ексчоловік – олігарх і торговець алмазами Дмитро Цвєтков – дав велике інтерв'ю. У ньому він детально описав свій колишній шлюб і попередив Круза, щоб той завжди тримав при собі гаманець і широко розплющені очі.

За словами інсайдера, ця публікація налякала команду актора, яка завжди пильно стежить за його приватним життям.

Росіянин також поділився інформацією про смаки своєї колишньої, зауваживши, що витратив понад 12 мільйонів доларів на її одяг і приблизно 2,5 мільйони доларів на сумочки. Він також стверджував, що зазнав збитків близько 200 мільйонів доларів під час розлучення.

Колишній шлюб Ельсіни Хайрової з російським олігархом: що відомо

Цвєтков і Хайрова зустрілися в престижному барі в лондонському районі Мейфер у квітні 2009 року, а після пристрасного роману вони одружилися. Це сталось у вересні того ж року в Палаці національного конгресу в Санкт-Петербурзі, що використовується як резиденція Путіна під час його візитів у місто.

Пара насолоджувалася розкішним способом життя, маючи власність в Дубаї, Лондоні та на Кіпрі, проводячи час на розкішних яхтах і насолоджуючись елітним відпочинком. Однак вони розлучились через 11 років спільного життя. У експодружжя є двоє дітей.