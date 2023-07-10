Следуя вечному Гаррисону Форду и его недавнему возвращению к "Индиане Джонса и реликвии судьбы", Том надеется разделить подобное будущее.

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Сколько еще выйдет фильмов по франшизе "Миссия невыполнима"

3 июля Том Круз отметил 61 год. Впрочем, возраст для нашего любимого кинопилота Меверика – это не что иное, как цифра. Его день рождения пришелся на премьеру ленты "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая", где он сказал The Sydney Morning Herald, что хочет, чтобы франшиза продолжалась, пока ему не исполнится по крайней мере столько же лет, сколько Гаррисону.

Гаррисон Форд – легенда! У меня есть 20 лет, чтобы догнать его. Я буду продолжать снимать фильмы "Миссия невыполнима" до тех пор, пока не достигну его возраста,

– говорил Том.

Верьте или нет, но Гаррисону Форду 13 июля исполнится 81 год.

Том также поделился своим пристрастием к кино и важностью создания приключенческих блокбастеров, таких как Миссия невыполнима 7: "Я вырос, смотря фильмы на большом экране. Вот как я их делаю, и мне нравится этот опыт – это увлекательно и важно для сообщества и индустрии. Я все еще хожу в кино.

В июне Том сказал Entertainment Tonight, что он не уверен, когда перестанет играть безудержного агента МВФ Итана Ганта: "Вы знаете, я не могу вам сейчас сказать. Я хочу насладиться этим моментом прямо сейчас. Это большой приключенческий боевик для всех, и я с нетерпением жду его пересмотра".

Любопытно. Оригинальная лента Paramount Pictures "Миссия невозможна", вышедшая в 1996 году, собрала более 3,5 миллиарда долларов. Хотя "Миссия невозможна 3" в 2006 году получила лишь 398 миллионов долларов прибыли, поэтому Крузу удалось успешно возродить франшизу, сделав ее одной из известнейших серий развлекательных блокбастеров.

Том Круз / Фото с инстаграма актера

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Что известно о "Миссия невозможна 7"

Главным антагонистом в этой части будет Эсай Моралес, к которому присоединятся Ши Вигман и Пом Клементьев. Несмотря на умение в рукопашном бою, Итану столкнется с большим вызовом, пытаясь уйти от рук врагов и спасти мир.

В свои роли вернулись актеры из предыдущих фильмов: Винг Реймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Генри Черни, Ванесса Кирби и Фредерик Шмидт. Среди новичков – Гейли Этвелл ("Первый Мститель", "Агент Картер"), Пом Клементьев ("Сторожевые Галактики 2", "Мстители: Война бесконечности"), Кэри Элвес, Роб Делани, Индира Варма, Ши Вигем, Марк Гетисс, Эсай Моралес и Чарльз Парнелл.

Премьера фильма в кино с 13 июля 2023 года.

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая": смотрите трейлер