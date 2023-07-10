Наслідуючи вічного Гаррісона Форда та його недавнє повернення до "Індіани Джонса та реліквії долі", Том сподівається розділити подібне майбутнє.

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Скільки ще вийде фільмів з франшизи "Місія нездійсненна"

3 липня Том Круз відсвяткував 61 рік. Втім, вік, для нашого улюбленого кінопілота Меверіка, – це не що інше, як цифра. Його день народження припав на прем'єру стрічки "Місія неможлива: Розплата. Частина перша", де він сказав The Sydney Morning Herald, що хоче, щоб франшиза тривала доти, доки йому не виповниться принаймні стільки ж років, скільки Гаррісону.

Гаррісон Форд – легенда! У мене є 20 років, щоб наздогнати його. Я буду продовжувати знімати фільми "Місія нездійсненна" доти, доки не досягну його віку,

– сказав Том.

Вірте чи ні, але Гаррісону Форду 13 липня виповниться 81 рік.

Том також поділився своєю пристрастю до кіно та важливістю створення пригодницьких блокбастерів, таких як Місія нездійсненна 7: "Я виріс, дивлячись фільми на великому екрані. Ось як я їх роблю, і мені подобається цей досвід – це захопливо і важливо для спільноти та індустрії. Я все ще ходжу в кіно".

У червні Том сказав Entertainment Tonight, що він не впевнений, коли перестане грати нестримного агента МВФ Ітана Ганта: "Ви знаєте, я не можу вам зараз сказати. Я хочу насолодитися цим моментом прямо зараз. Це великий пригодницький бойовик для всіх, і я з нетерпінням чекаю його перегляду".

Цікаво. Оригінальна стрічка Paramount Pictures "Місія неможлива", яка вийшла у 1996 році, зібрала понад 3,5 мільярда доларів. Хоча "Місія неможлива 3" у 2006 році отримала лише 398 мільйонів доларів прибутку, Тому Крузу вдалося успішно відродити франшизу, зробивши її однією з найвідоміших серій розважальних блокбастерів.

Том Круз / Фото з інстаграму актора

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Що відомо про "Місія неможлива 7"

Головним антагоністом у цій частині буде Есай Моралес, до якого приєднаються Ші Вігман і Пом Клементьєв. Попри вміння в рукопашному бою, Ітану стикнеться з великим викликом, намагаючись уникнути рук ворогів та врятувати світ.

До своїх ролей повернулися актори з попередніх фільмів: Вінг Реймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Генрі Черні, Ванесса Кірбі та Фредерік Шмідт. Серед новачків – Гейлі Етвелл ("Перший Месник", "Агент Картер"), Пом Клементьєв ("Вартові Галактики 2", "Месники: Війна нескінченності"), Кері Елвес, Роб Делані, Індіра Варма, Ши Вігем, Марк Ґетісс, Есай Моралес і Чарльз Парнелл.

Прем’єра фільму у кіно з 13 липня 2023 року.

"Місія неможлива: Розплата. Частина перша": дивіться трейлер