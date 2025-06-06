Рисковал собственной жизнью: легендарный Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса

Известного актера Тома Круза внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Актера отметили за наибольшее количество прыжков с парашютом, который в огне.

Круз выполнил этот трюк на съемках восьмой части франшизы фильма "Миссия невыполнима" под названием "Финальная расплата". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

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Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса: подробности

Том Круз установил рекорд, выполнив 16 прыжков с парашютом во время съемок сцены с самолетом в боевике "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

Если это скрутить, пока оно горит, я буду крутиться и гореть. Я должен выпрыгнуть из этого переворота, и затем воспламениться за 10 секунд. Мы будем очень умными. Я не говорю, что нужно рисковать. Мы, конечно, не рискуем",

– отмечал Круз перед одним из прыжков в видео.

Прыжок Тома Круза: смотрите видео онлайн

Круз отметил, что предпочел бы, чтобы люди просто увидели фильм и насладились им. По его словам, команда прекрасно провела время во время съемок, и это было очень весело. Он подчеркнул, что просто хочет, чтобы все получили удовольствие от просмотра и знали: кульминационный момент наступил именно сейчас.

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