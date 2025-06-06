Круз виконав цей трюк на зйомках восьмої частини франшизи фільму "Місія неможлива" під назвою "Фінальна розплата". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Том Круз встановив рекорд, виконавши 16 стрибків з парашутом під час зйомок сцени з літаком у бойовику "Місія неможлива: Фінальна розплата".

Якщо це скрутити, поки воно горить, я буду крутитися і горіти. Я маю вистрибнути з цього перевороту, а потім запалитися за 10 секунд. Ми будемо дуже розумними. Я не кажу, що потрібно ризикувати. Ми, звісно, ​​не ризикуємо",

– зазначав Круз перед одним зі стрибків у відео.

Стрибок Тома Круза: дивіться відео онлайн

Круз зазначив, що волів би, аби люди просто побачили фільм і насолодилися ним. За його словами, команда чудово провела час під час зйомок, і це було дуже весело. Він підкреслив, що просто хоче, щоб усі отримали задоволення від перегляду й знали: кульмінаційний момент настав саме зараз.

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