Запрет "Кода да Винчи" и культовый образ Форреста Гампа: выдающиеся роли Тома Хэнкса

Мигрант, который живет в аэропорту Нью-Йорка, профессор, который разгадывает сложные загадки связанные с мировыми заговорами или бесстрашный Шериф Вуди. Эти все образы воплотил на большом экране любимец Голливуда, актер Том Хэнкс.

9 июля американский актер, продюсер, режиссер и сценарист отмечает 65 день рождения. Тома Хэнкса заслуженно любят фанаты во всем мире. Его роли, как правило, это хорошие ребята, которые делают мир получше.

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Том Хэнкс в роли Форреста Гампа

Одна из первых ролей, которая принесла Поэтому Хэнкс мировую славу – фильм "Форрест Гамп". История про слабоумного парня тз вымышленного города Гринбоу штата Алабама. В сюжете Форрест принимал участие в важнейших событиях американской истории XX века и невольно оказал огромное влияние на поп-культуру США.

Кинокомпания Warner Bros. отказалась от прав на этот фильм в 1988 году, отметив, что реализация этого проекта будет коммерчески невыгодна. Впрочем, когда лента вышла в 1994 году, "Форрест Гамп" занял первое место по сборам в США. Вторая часть "Форреста Гампа" была в разработке сразу после выхода фильма.



Кинокомпания Warner Bros. отказалась от прав на фильм / Фото Paramount Pictures

Сиквел должен начинаться с того, как Форрест Гамп сидит на скамейке, ожидая своего сына, который должен вернуться из школы. Но после террористических атак 11 сентября режиссер, сценарист и Том Хэнкс совместно решили, что нужно все оставить так, как есть, поскольку мир очень изменился.

Выдающаяся роль Джона Миллера

В 1998 году на большие экраны вышел фильм Стивена Спилберга о высадке войск союзников в Нормандии во время Второй мировой войны "Спасти рядового Райана". Лента получила 5 премий "Оскар". Том Хэнкс воплотил на экране роль капитана Джона Миллера, который собственно и должен был найти и спасти Райана.

Из-за жестокости некоторых сцен, релиз фильма запретили в Малайзии. Подобная ситуация могла повториться и в Индии. От Спилберга требовали вырезать из индийской версии жестокие моменты. Однако, режиссер отказался. Тогда премьер-министр Индии посмотрел картину лично, и оставшись потрясенным увиденным, принял решение выпустить на экраны страны версию без цензуры.



Релиз фильма запретили в Малайзии / Фото DreamWorks Pictures

Хэнкс в образе Чака Ноланда

В 2000 году в кинотеатрах выходит фильм "Изгой" от Роберта Земекиса. Том Хэнкс сыграл Чака Ноланда, инспектора службы доставки FedEx. В результате авиакатастрофы он оказался в одиночестве на одном из островов в Тихом океане. Главный герой пытался выжить на острове, уподобляясь Робинзону Крузо.



Хэнкс сыграл Чака Ноланда / Фото Twentieth Century Fox

Кроме актерства Хэнкса, многие зрители запомнили другого героя фильма – волейбольный мяч спортивной фирмы Wilson, который также играл важную роль в ленте. Несмотря на то, что в картине часто появляется логотип популярной американской службы доставки FedEx, компания не платила создателям фильма за то, чтобы фигурировать там. FedEx плотно сотрудничала со съемочной группой и помогала им с реквизитом.

Том Хэнкс в роли Виктора Наворски

Очередным плодом сотрудничества Стивена Спилберга и Тома Хэнкса стала драмедия "Терминал". Это трогательная история о мигранта Виктора Наворски из вымышленной страны Восточной Европы, Кракозии, который в силу жизненных обстоятельств застрял в американском аэропорту.

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В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в 1988 году с иранским беженцем Мехраном Карими Нассери, который был вынужден прожить 18 лет в парижском аэропорту, поскольку все его документы были украдены. В фильме показано, как человек, без ничего, может овладеть чужым языком и найти работу даже в тех ограниченных условиях, в которых был герой Тома Хэнкса.

Увлекательная роль Роберта Лэнгдона

В 2006 году вышла лента "Код да Винчи", которая дала старт трилогии об известном литературном персонаже, профессоре Роберте Лэнгдоне из книг Дэна Брауна. Во всех трех лентах гениального профессора сыграл Том Хэнкс. Фильм стал самым кассовым в карьере Хэнкса, он принес более 700 миллионов долларов.

По сюжету ленты оказывается, что одна из главных героинь, которую играет Одри Тоту, является потомком рода Христа и Марии Магдалины. Фильм подвергся сокрушительной критике со стороны религиозных организаций, так как, по их мнению, лента оскорбляет Священное Писание. Показ фильма был запрещен в:

Индии;

Китае;

Пакистане;

Иордании;

Египте.

Церковные круги активно сопротивлялись съемкам и запретили съемки в некоторых соборах и церквях.

Озвучка в "Истории игрушек"

Еще одна легендарная серия, за которую Тома Хэнкса любят зрители всех возрастов – "История игрушек". Во всех четырех частях актер озвучивает главного героя Шерифа Вуди. Стартовый мультик серии вышел в 1995 году и стал первым полнометражным фильмом, смоделированным на компьютере и полностью трехмерным.

Кроме того, это первый мультипликационный фильм, который номинировался на Оскар за лучший оригинальный сценарий. Американский институт кино внес его в список величайших фильмов в истории американского кино.

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В 2020 году Хэнкс был одним из первых известных голливудских актеров, кто заболел коронавирусом. За течением болезни взволнованно следили люди со всего мира. К счастью, он с женой успешно переболел без серьезных осложнений.