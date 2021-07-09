9 липня американський актор, продюсер, режисер і сценарист відзначає 65 День народження. Тома Генкса заслужено люблять фанати в усьому світі. Його ролі, зазвичай, це хороші хлопці, які роблять світ трохи кращим.

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Том Генкс у ролі Форреста Гампа

Одна з перших ролей, яка принесла Тому Генксу світову славу – фільм "Форрест Гамп". Історія про недоумкуватого хлопця із вигаданого міста Ґрінбоу штату Алабама. В сюжеті Форрест брав участь в найважливіших подіях американської історії XX століття та мимоволі мав величезний вплив на попкультуру США.

Кінокомпанія Warner Bros. відмовилася від прав на цей фільм в 1988 році, зазначивши, що реалізація цього проєкту буде комерційно невигідна. Втім, коли стрічка вийшла у 1994 році, "Форрест Гамп" посів перше місце за зборами в США. Друга частина "Форреста Гампа" була в розробці одразу після виходу фільму.



Кінокомпанія Warner Bros. відмовилась від прав на фільм / Фото Paramount Pictures

Сиквел мав починатися з того, як Форрест Гамп сидить на лавці, чекаючи свого сина, який повинен повернутися зі школи. Але після терористичних атак 11 вересня режисер, сценарист та Том Генкс спільно вирішили, що потрібно все залишити так, як воно є, оскільки світ дуже змінився.

Визначна роль Джона Міллера

У 1998 році на великі екрани вийшов фільм Стівена Спілберга про висадку військ союзників у Нормандії під час Другої світової війни "Врятувати рядового Раяна". Стрічка отримала 5 премій "Оскар". Том Генкс втілив на екрані роль капітана Джона Міллера, який власне мав знайти і врятувати Раяна.

Через жорстокість деяких сцен, реліз фільму заборонили в Малайзії. Подібна ситуація мала повторитись і в Індії. Від Спілберга вимагали вирізати з індійської версії найжорстокіші моменти. Однак, режисер відмовився. Тоді прем'єр-міністр Індії подивився картину особисто, і залишившись враженим побаченим, ухвалив рішення випустити на екрани країни версію без цензури.



Реліз фільму заборонили в Малайзії / Фото DreamWorks Pictures

Генкс в образі Чака Ноланда

У 2000 році в кінотеатрах виходить фільм "Вигнанець" від Роберта Земекіса. Том Генкс зіграв Чака Ноланда, інспектора служби доставки FedEx. Внаслідок авіакатастрофи він опинився на самоті на одному з островів у Тихому океані. Головний герой намагався вижити на острові, уподібнюючись Робінзону Крузо.



Генкс зіграв Чака Ноланда / Фото Twentieth Century Fox

Крім акторства Генкса, багато глядачів запам'ятали іншого героя фільму – волейбольний м'яч спортивної фірми Wilson, який також грав важливу роль у стрічці. Попри те, що у картині часто з'являється логотип популярної американської служби доставки FedEx, компанія не платила творцям фільму за те, щоб фігурувати там. FedEx щільно співпрацювала зі знімальною групою і допомагала їм з реквізитом.

Том Генкс у ролі Віктора Наворскі

Черговим плодом співпраці Стівена Спілберга та Тома Генкса стала драмедія "Термінал". Це зворушлива історія про мігранта Віктора Наворскі із вигаданої країни східної Європи, Кракозії, який через життєві обставини застряг в американському аеропорту.

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В основу сюжету лягла реальна історія, що сталася в 1988 році з іранським біженцем Мехраном Карімі Нассері, який був змушений прожити 18 років в паризькому аеропорту, оскільки всі його документи були вкрадені. У фільмі показано, як людина, без нічого, може опанувати чужу мову та знайти роботу навіть в тих обмежених умовах, в яких був герой Тома Генкса.

Захоплююча роль Роберта Ленгдона

У 2006 році вийшла стрічка "Код да Вінчі", яка дала старт трилогії про відомого літературного персонажа, професора Роберта Ленгдона з книг Дена Брауна. В усіх трьох стрічках геніального професора зіграв Том Генкс. Фільм став найкасовішим у кар'єрі Генкса, він забрав понад 700 мільйонів доларів.

За сюжетом стрічки виявляється, що одна з головних героїнь, яку грає Одрі Тоту, є нащадком роду Христа і Марії Магдалини. Фільм зазнав нищівної критики з боку релігійних організацій, тому що, на їхню думку, стрічка ображає Священне Писання. Показ фільму був заборонений в:

Індії;

Китаї;

Пакистані;

Йорданії;

Єгипті.

Церковні кола активно чинили спротив зйомкам і заборонили фільмування у деяких соборах і церквах.

Озвучка в "Історії іграшок"

Ще одна легендарна серія, за яку Тома Генкса люблять глядачі різного віку – "Історія іграшок". В усіх чотирьох частинах актор озвучує головного героя Шерифа Вуді. Стартовий мультик серії вийшов у 1995 році і став першим повнометражним фільмом, змодельованим на комп'ютері й повністю тривимірним.

Крім того, це перший мультиплікаційний фільм, який номінувався на Оскар за найкращий оригінальний сценарій. Американський інститут кіно зарахував його до списку найвеличніших фільмів в історії американського кіно.

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У 2020 році Генкс був одним з перших відомих голлівудських акторів, хто захворів на коронавірус. За перебігом хвороби схвильовано слідкували люди з усього світу. На щастя, він з дружиною успішно перехворів без серйозних ускладнень.