От фильмов ужасов до комедий: 4 ярких фильма с Тони Коллетт к дню рождения актрисы

Выдающаяся австралийская актриса Тони Коллетт 1 ноября отмечает день рождения. Она обладает удивительным талантом полностью сливаться со своими персонажами и вызывать у зрителей искренние эмоции.

Актриса одинаково мастерски играет как в напряженных психологических триллерах, так и в трогательных семейных комедиях. По случаю праздника наша редакция собрала лучшие фильмы с Тони Коллетт в главной роли.

"Реинкарнация" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,3

После смерти матери в семье Энни начинают происходить жуткие события. Женщина пытается уберечь своих детей от древнего семейного проклятия и разгадать зловещие тайны собственного рода. Каждый новый день погружает семью все глубже в атмосферу безумия и липкого ужаса. В конце концов эта семейная трагедия превращается в настоящее противостояние с темными потусторонними силами.

"Реинкарнация": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают феноменальную игру Тони Коллетт и мастерскую режиссуру Ари Астера. В то же время эксперты критикуют фильм за ошеломляющий и тяжелый для восприятия финал.

"Достать ножи" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,9

Состоятельный писатель Харлан Тромби внезапно погибает в собственном поместье сразу после празднования юбилея. Расследовать это загадочное дело берется частный детектив Бенуа Блан. Под подозрение попадают абсолютно все родственники покойного, ведь у каждого из них был свой мотив для преступления. Тони Коллетт великолепно сыграла роль экстравагантной невестки, готовой на все ради денег.

"Достать ножи": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают остроумный сценарий, звездный актерский состав и свежий взгляд на классический детектив. В то же время эксперты критикуют картину за несколько затянутое расследование.

"Маленькая мисс Счастье" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,8

Эксцентричная семья Гуверов отправляется в далекое путешествие через всю страну на старом желтом микроавтобусе. Все они стремятся помочь маленькой Олив принять участие в популярном детском конкурсе красоты. По дороге герои постоянно попадают в забавные и нелепые передряги, которые ставят под угрозу их поездку. Однако именно эти испытания помогают сварливым родственникам понять истинную ценность поддержки и любви.

"Маленькая мисс Счастье": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают искренний юмор, теплоту сюжета и душевную игру всего актерского состава. Впрочем, эксперты критикуют фильм за предсказуемость развязки.

"Шестое чувство" (1999)

Рейтинг IMDb: 8,2

Детский психолог Малкольм Кроу пытается помочь мальчику Коулу, который видит призраков умерших людей. Мать ребенка, которую сыграла Тони Коллетт, отчаянно стремится защитить сына от странного поведения и постоянного страха. Она искренне переживает за будущее мальчика, хотя и не сразу верит в его способности.

"Шестое чувство": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают легендарный сюжетный поворот и глубокое эмоциональное взаимодействие между актерами. В то же время эксперты критикуют картину за слишком медленный ритм повествования в первой половине фильма.

1 ноября день рождения также отмечает актер звезда сериала "Ты" – Пенн Бэджли. По этому случаю мы собрали лучшие фильмы, в которых снялся этот актер.