Не только маньяк Джо Голдберг: 3 самых крутых роли Пенна Бэджли, которые стоит посмотреть

Пенн Бэджли в сериале "Ты" / Кадр из ленты
Сначала зрители полюбили Пенна Бэджли в образе застенчивого умника из элитной школы. Впоследствии актер поразил всех ролью харизматичного сталкера и опасного убийцы.
Сегодня, 1 ноября, актер отмечает свой 40-й день рождения. По этому случаю 24 Канал собрал увлекательные сериалы с участием этого талантливого артиста.
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"Ты" (2018 – 2025)
Рейтинг IMDb: 7,6
Менеджер книжного магазина Джо Голдберг кажется просто идеальным парнем. Однако за очаровательной улыбкой героя на самом деле скрывается опасный преследователь и жестокий манипулятор. Ради внимания любимой женщины он легко идет на любые преступления и хладнокровно устраняет все препятствия на своем пути.
"Ты": смотрите трейлер сериала онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают жутковатую харизму Пенна Бэджли и динамичный сюжет сериала. В то же время эксперты критикуют сериал за чрезмерную романтизацию токсичных отношений в первых сезонах.
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"Сплетница" (2007 – 2012)
Рейтинг IMDb: 7,5
Жизнь подростков из элитного района Нью-Йорка постоянно бурлит из-за громких интриг и скандалов. Все усложняет загадочная блогерша, которая регулярно публикует самые грязные секреты местных мажоров и разрушает их судьбы. В то же время простой парень из Бруклина Дэн Хамфри случайно попадает в эту закрытую тусовку и пытается найти там свое место. Впоследствии юноша становится чрезвычайно важной фигурой в этой сложной игре богачей.
"Сплетница": смотрите трейлер сериала онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают яркие костюмы и отмечают культовый статус шоу. Однако эксперты критикуют проект за откровенно абсурдные сюжетные повороты в последних эпизодах.
"Пощечина" (2015)
Рейтинг IMDb: 6,2
Обычная семейная вечеринка мгновенно превращается в настоящую катастрофу из-за одного неожиданного инцидента. Взрослый мужчина прямо на глазах у гостей дает пощечину чужому ребенку за плохое поведение. Это скандальное событие сразу раскалывает близкий круг друзей и родственников на два враждующих лагеря.
"Пощечина": смотрите трейлер сериала онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают мощный актерский состав и остросоциальный посыл. В то же время эксперты критикуют картину за откровенно эгоистичных персонажей, которым очень трудно сопереживать.
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