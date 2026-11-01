Не лише маніяк Джо Голдберг: 3 найкрутіші ролі Пенна Беджлі, які варті перегляду

Пенн Беджлі у серіалі "Ти" / Кадр зі стрічки
Спочатку глядачі полюбили Пенна Беджлі в образі сором'язливого розумника з елітної школи. Згодом актор шокував усіх роллю харизматичного сталкера та небезпечного вбивці.
Сьогодні, 1 листопада, актор святкує свій 40-й день народження. З цієї нагоди 24 Канал зібрав захопливі серіали за участю цього талановитого артиста.
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"Ти" (2018 – 2025)
Рейтинг IMDb: 7,6
Менеджер книжкового магазину Джо Голдберг здається просто ідеальним хлопцем. Однак за чарівною усмішкою героя насправді ховається небезпечний переслідувач і жорстокий маніпулятор. Заради уваги коханої жінки він легко йде на будь-які злочини та холоднокровно усуває всі перешкоди на своєму шляху.
"Ти": дивіться трейлер серіалу онлайн
Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють моторошну харизму Пенна Беджлі та динамічний сюжет серіалу. Водночас експерти критикують серіал за надмірну романтизацію токсичних стосунків у перших сезонах.
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"Пліткарка" (2007 – 2012)
Рейтинг IMDb: 7,5
Життя підлітків з елітного району Нью-Йорка постійно вирує через гучні інтриги та скандали. Усе ускладнює загадкова блогерка, яка регулярно публікує найбрудніші секрети місцевих мажорів і руйнує їхні долі. Водночас простий хлопець із Брукліна Ден Гамфрі випадково потрапляє у цю закриту тусовку та намагається знайти там своє місце. Згодом юнак стає надзвичайно важливою фігурою у цій складній грі багатіїв.
"Пліткарка": дивіться трейлер серіалу онлайн
Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють яскраві костюми та наголошують на культовому статусі шоу. Проте експерти критикують проєкт за відверто абсурдні сюжетні повороти в останніх епізодах.
"Ляпас" (2015)
Рейтинг IMDb: 6,2
Звичайна сімейна вечірка миттєво перетворюється на справжню катастрофу через один несподіваний інцидент. Дорослий чоловік прямо на очах у гостей дає ляпаса чужій дитині за погану поведінку. Ця скандальна подія одразу розколює близьке коло друзів і родичів на два ворожі табори.
"Ляпас": дивіться трейлер серіалу онлайн
Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють потужний акторський склад та гостросоціальний меседж. Водночас експерти критикують стрічку за відверто егоїстичних персонажів, яким дуже важко співпереживати.
Також маємо для вас добірку серіалів з неочікуваними сюжетними поворотами, від яких ви точно не зможете відірватись.
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