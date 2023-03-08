Всемирный Конгресс Украинцев (UWC) требует пересмотреть право "Топ Ган: Меверика" с Томом Крузом на премию Оскар-2023. Все из-за частичного финансирования фильма подсанкционным российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым, о котором не говорили ранее.

Среди номинантов на Оскар-2023 – продолжение блокбастера Тома Круза, которое получило шесть номинаций, в том числе за лучший фильм. Всемирный Конгресс Украинцев призвал Академию кинематографических искусств и наук быть "пристальной" относительно "любых попыток повлиять на Голливуд и американское общество".

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"Топ Ган: Меверик" профинансировал россиянин – украинцы требуют снять фильм с Оскара-2023

В недавнем отчете за январь, в Los Angeles Times подробно описаны финансовые связи фильма "Топ Ган: Меверик" с Дмитрием Рыболовлевым, российским олигархом, попавшим под санкции Украины. По данным UWC, участие Рыболовлева в создании фильма публично не разглашалось.

Есть веские основания полагать, что его участие могло привести к цензуре со стороны Кремля,

– заявила организация, отметив, что, в отличие от первого фильма "Лучший стрелок" (1986 года – 24 канал), в нем нет прямых или косвенных ссылок на Россию.

"Вряд ли это совпадение", – продолжила она.

"Топ Ган: Меверик": смотрите трейлер фильма

В письме, адресованном президенту Академии Джанету Янгу и членам совета руководителей, UWC призвал к "соответствующим действиям" против фильмов с участием России, а также поблагодарил за солидарность с Украиной.

"Украинцы и друзья Украины во всем мире благодарны Академии за многолетнюю поддержку Украины", - говорится в заявлении. – Мы тронули момент молчания в знак солидарности с Украиной на прошлогодней церемонии вручения премии Оскар и разными благодарностями, произнесенными членами академии".

Далее в письме подробно описывались "серьезные опасения" UWC по поводу российского влияния в Голливуде. "Голливуд должен проявлять бдительность и прозрачность использования российских денег для усиления прокремлевской цензуры".

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UWC призвал Академию "категорически отвергать фильмы с любым прямым или косвенным вложением российских олигархов или других, кто поддерживает геноцидную войну России против Украины". В письме также говорилось, что право на участие фильма на Оскаре должно быть пересмотрено, и Академия должна сделать "решительное заявление", если осуждает войну.

Вместе мы можем изменить ситуацию, чтобы остановить военные преступления России против украинского народа,

— говорится в письме, подписанном президентом UWC Полом Гродом.

Рыболовлев является одним из богатейших российских олигархов и известным близким другом и бизнес-партнером Юрия Трутнева, вице-премьер-министра России и полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе. На протяжении десятилетия Рыболовлев являлся крупнейшим бизнес-партнером Лукашенко, в частности, в экспорте продуктов калийной промышленности, подпитывая его авторитарный режим денежными потоками. Рыболовлев попал под уголовное расследование в Монако, Франции и Швейцарии за вероятную коррупцию, как только начал скупать активы за пределами России.

Впоследствии Академия должна предоставить комментарии. 95-я церемония вручения премии Оскар состоится в ночь с 12 на 13 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.