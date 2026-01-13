За 2,5 миллиона евро: "Тореадоров из Васюковки" экранизирует команда фильма "Ты – космос"

Легендарную книгу Всеволода Нестайко экранизируют. За работу над лентой возьмется команда одного из самых популярных фильмов современности "Ты – космос".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Forbes. В материале вы узнаете больше подробностей.

Кто экранизирует "Тореадоров из Васюковки" Всеволода Нестайко?

Сейчас правами на произведение Всеволода Нестайко "Тореадоры из Васюковки" владеет дочь писателя Елена Максименко. Поэтому экранизацию согласовывали именно с ней. Обсуждения продолжались около полугода, но в конце концов работу над фильмом таки запланировали.

Известно, что за проект возьмется команда фильма "Ты – космос" режиссера Павла Острикова. Одним из главных условий было сохранение аутентичности сюжета. На ленту планируют выделить ориентировочно 2,5 миллиона евро, ведь фильм предусматривает постановку сложных сцен и съемки эпизодов, которые требуют длительной и тщательной подготовки для качественной реализации.

Также известно, что будущий фильм несколько осовременит события книги: действие будет разворачиваться не в советский период, а в реалиях независимой Украины. Над лентой будут работать режиссеры Роман Краснощек и Антон Чистяков. Отмечается, что это будет первая экранизация "Тореадоров из Васюковки" за годы независимости Украины.

Что известно о книге "Тореадоры из Васюковки"?