За 2,5 миллиона евро: "Тореадоров из Васюковки" экранизирует команда фильма "Ты – космос"
- Легендарную книгу "Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко будет экранизирована командой фильма "Ты – космос".
- Фильм адаптируют к реалиям независимой Украины, а бюджет проекта составит около 2,5 миллиона евро.
Легендарную книгу Всеволода Нестайко экранизируют. За работу над лентой возьмется команда одного из самых популярных фильмов современности "Ты – космос".
Кто экранизирует "Тореадоров из Васюковки" Всеволода Нестайко?
Сейчас правами на произведение Всеволода Нестайко "Тореадоры из Васюковки" владеет дочь писателя Елена Максименко. Поэтому экранизацию согласовывали именно с ней. Обсуждения продолжались около полугода, но в конце концов работу над фильмом таки запланировали.
Известно, что за проект возьмется команда фильма "Ты – космос" режиссера Павла Острикова. Одним из главных условий было сохранение аутентичности сюжета. На ленту планируют выделить ориентировочно 2,5 миллиона евро, ведь фильм предусматривает постановку сложных сцен и съемки эпизодов, которые требуют длительной и тщательной подготовки для качественной реализации.
Также известно, что будущий фильм несколько осовременит события книги: действие будет разворачиваться не в советский период, а в реалиях независимой Украины. Над лентой будут работать режиссеры Роман Краснощек и Антон Чистяков. Отмечается, что это будет первая экранизация "Тореадоров из Васюковки" за годы независимости Украины.
Что известно о книге "Тореадоры из Васюковки"?
- "Тореадоры из Васюковки" – одна из самых известных детских книг украинской литературы.
- Ее автором является Всеволод Нестайко.
- Первое издание этой приключенческой юмористической повести для детей вышло в 1963 году.
- Книга получила широкое международное признание: в 1979 году она была включена в Почетный список Ганса Кристиана Андерсена.
- Она неоднократно переиздавалась и является частью украинской школьной программы.
- Впервые произведение экранизировали в 1965 году.
- Тогда над короткометражной комедией по одному из эпизодов книги работал Самарий Заликин.