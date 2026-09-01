Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" собрала в праздничном посте в своем инстаграме милые кадры из разных лет – от совсем маленького именинника до подростка, которого уже вряд ли удастся убедить позировать для мамы без переговоров.

"14 тебе к лицу, братан", – начала Спэллинг, обращаясь к сыну. А дальше призналась, что он всегда был ее "воином", а они вместе "боролись за то, чтобы быть здесь".

Актриса назвала Финна красивой душой и человеком с прекрасным чувством юмора. В то же время она отметила, что сын слишком уступчив, но верит, что со временем он обязательно найдет свой голос и поймет свою ценность.

Особенно тронул финал поздравления. Спэллинг заметила, что за последние несколько месяцев Финн настолько вырос, что ей уже сложно узнать мужчину, которым он стал. Но для мамы он навсегда останется ее "маленьким медвежонком".



Спеллинг не впервые делится семейными моментами с поклонниками, однако на этот раз особенно заметно, насколько изменился ее сын за эти годы.

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Актриса воспитывает пятерых детей, поэтому тема материнства давно стала важной частью ее публичной жизни. Именно поэтому ее пост о 14-летии Финна получился не просто праздничным, а очень личным – с архивными кадрами, воспоминаниями и размышлениями о том, как маленький мальчик постепенно превращается во взрослого юношу.

Напомним, на днях певица Ферги поздравила сына, которого она родила от звезды "Трансформеров", с днем рождения.