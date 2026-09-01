Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" зібрала у святковому дописі в своєму Instagram милі кадри з різних років – від зовсім маленького іменинника до підлітка, якого вже навряд чи вдасться переконати позувати для мами без переговорів.

14 тобі личить, бро", – почала Спеллінг, звертаючись до сина. А далі зізналася, що він завжди був її "воїном", а вони разом «боролися за те, щоб бути тут.

Акторка назвала Фінна красивою душею та людиною з чудовим почуттям гумору. Водночас вона зазначила, що син надто поступливий, але вірить, що з часом він обов'язково знайде власний голос і зрозуміє свою цінність.

Особливо розчулив фінал привітання. Спеллінг зауважила, що за останні кілька місяців Фінн настільки виріс, що їй уже складно впізнати чоловіка, яким він став. Та для мами він назавжди залишиться її "маленьким ведмежам".



Спеллінг не вперше показує сімейні моменти шанувальникам, однак цього разу особливо помітно, наскільки змінився її син за роки.

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Акторка виховує п'ятьох дітей, тож тема материнства давно стала важливою частиною її публічного життя. Саме тому її допис про 14-річчя Фінна вийшов не просто святковим, а дуже особистим – з архівними кадрами, спогадами та роздумами про те, як маленький хлопчик поступово перетворюється на дорослого юнака.

Нагадаємо, днями співачка Фергі привітала сина, якого вона народила від зірки "Трансформерів, з днем народження.



