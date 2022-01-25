В трейлере "Большой Прогулки" впервые звучит отрывок официального саундтрека комедии от VERKA SERDUCHKA. По словам создателей фильма, презентация сингла, название которого пока держат в секрете, и видеоклипа состоится в середине февраля. Об этом Кино 24 сообщила пресс-служба фильма.

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"Большая Прогулка": сюжет фильма

В центре событий – двое абсолютно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплый весенний день они решают традиционно поехать "на шашлыки". Так случилось, что каждая из семей оказалась на одной поляне, которую они считают "своей". Спор, который между ними разгорается, впоследствии перерастает в гротескную "войну" за место под приготовление шашлыков. Внезапно появляется третий претендент – коррупционер, который на той поляне спрятал свои деньги…