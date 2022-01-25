У трейлері "Великої Прогулянки" вперше звучить уривок офіційного саундтреку комедії від VERKA SERDUCHKA. За словами творців фільму, презентація синглу, назву якого поки тримають у секреті, та відеокліпу відбудеться всередині лютого. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.
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"Велика Прогулянка": сюжет фільму
У центрі подій – двоє абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. У теплий весняний день вони вирішують традиційно поїхати "на шашлики". Так сталося, що кожна з сімей опинилися на одній галявині, яку вони вважають "своєю". Суперечка, яка між ними запалюється, згодом переростає у гротескну "війну" за місце під приготування шашликів. Раптово з’являється третій претендент – корупціонер, який на тій галявині сховав свої гроші…
Акторський склад
- Юрій Ткач;
- Олена Кравець;
- Андрій Ісаєнко;
- Ірина Гатун;
- Михайло Жонін;
- Олексій Завгородній/Позитив та інші.
Подивіться, яке чудове кіно у нас усіх вийшло: народний, зрозумілий гумор, запальні пісні… Трейлер бомбезний – знову захотілося опинитися на знімальному майданчику, а ще більше – у кіно, за переглядом фільму,
– поділився актор Юрій Ткач, виконавець ролі Толі Наливайченка у фільмі.
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У фільмі покажуть зіркових камео – VERKA SERDUCHKA & мама; глядачів дивуватимуть ще й появою у кадрі зірок українського футболу. На екрані з’являться капітан національної збірної України Андрій П'ятов та напівзахисник збірної України з футболу Євген Коноплянка. Отож шампури догори!
"Велика Прогулянка" 2022: дивіться трейлер комедії