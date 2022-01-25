"Трейлер бомбезный" какой выйдет новая весенняя комедия "Большая Прогулка" с Кравец и Ткачом

FILM.UA Group показала официальный трейлер украинской весенней комедии "Большая Прогулка" с участием Елены Кравец, Юрия Ткача, Позитива и других знаменитостей. Премьера в кино – 24 февраля 2022 года.

В трейлере "Большой Прогулки" впервые звучит отрывок официального саундтрека комедии от VERKA SERDUCHKA. По словам создателей фильма, презентация сингла, название которого пока держат в секрете, и видеоклипа состоится в середине февраля. Об этом Кино 24 сообщила пресс-служба фильма.

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"Большая Прогулка": сюжет фильма

В центре событий – двое абсолютно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплый весенний день они решают традиционно поехать "на шашлыки". Так случилось, что каждая из семей оказалась на одной поляне, которую они считают "своей". Спор, который между ними разгорается, впоследствии перерастает в гротескную "войну" за место под приготовление шашлыков. Внезапно появляется третий претендент – коррупционер, который на той поляне спрятал свои деньги…

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Вас ждет история, которая покажет разные взгляды не только на рецепт маринада к шашлыку, но и на то, "как правильно жить". Картина полна хитростей, подстав, противостояний, рассказывает о героях с бешеными деньгами и неожиданных гостях. Однако, как бы мы сильно не ругались, спорили и доказывали друг другу свою правоту перед лицом настоящей угрозы – мы всегда мощная суперсила.

Актерский состав

Юрий Ткач;

Елена Кравец;

Андрей Исаенко;

Ирина Гатун;

Михаил Жонин;

Алексей Завгородний / Позитив и другие.

Посмотрите, какое замечательное кино у нас получилось: народный, понятный юмор, зажигательные песни... Трейлер бомбезный – снова захотелось оказаться на съемочной площадке, а еще больше – в кино, за просмотром фильма,

– поделился актер Юрий Ткач, исполнитель роли Толи Наливайченко в фильме.

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В фильме покажут звездное камео – VERKA SERDUCHKA & мама; зрителей будут удивлять еще и появлением в кадре звезд украинского футбола. На экране появятся капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка. Итак, шампуры вверх!

"Большая Прогулка" 2022: смотрите трейлер комедии