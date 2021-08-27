Интересно и то, что "Человек-паук: Нет пути домой" также набрал в два раза больше просмотров, чем трейлер "Человека-паука: Вдали от дома" 2019 года (135 миллионов просмотров за первые сутки).

К теме Полный трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" от Marvel появился в сети – официально

Предыдущим рекордсменом был фильм Marvel "Мстители: Финал", трейлер которого за первые 24 часа просмотрели 289 миллиона человек.

Sony гарантированно получит огромный успех с "Человеком-пауком: Нет пути домой" в декабре этого года,

– говорится в издании Deadline.

Откуда столько ажиотажа насчет этого фильма?

Как мы писали ранее, только за первые 12 часов после того, как трейлер был опубликован на ютубе, видео посмотрело более 25 миллионов человек! Интересно и то, что за сутки трейлер в соцсетях вспомнили 4,5 миллиона пользователей!

Из того, что мы видели в трейлере, Питер Паркер (Том Холланд) просит Доктора Стрэнджа (Бенедикта Камбербэтча) наложить заклинание: пусть весь мир забудет, что Паркер – это Человек-паук. Однако, оно подействует совсем не так, как планировалось. По сюжету, все события происходят после предыдущей части "Человека-паука": Вдали от дома".

"Человек-паук: Нет пути домой" 2021: смотрите трейлер фильма

В кинотеатрах "Человек-паук: Нет пути домой" мы увидим 17 декабря 2021 года.