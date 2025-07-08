Вышел трейлер нового фильма от оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова
- Вышел трейлер нового документального фильма "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова.
- Фильм выйдет в украинский прокат 28 августа.
- В центре сюжета украинский взвод, который пробивается через укрепленную зону, чтобы освободить стратегически важное село от российских войск.
Вышел трейлер нового документального фильма от оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова. "2000 метров до Андреевки" можно будет посмотреть в кино уже этим летом.
Напомним, что предыдущая документальная лента Чернова "20 дней в Мариуполе" получила Оскар для Украины. В материале Кино 24 рассказываем подробности о новой киноработе, которая основана на жестокой реальности.
Смотрите также Новый детективный мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть всего за вечер: что это за лента
Вышел трейлер фильма "2000 метров до Андреевки"
"2000 метров до Андреевки" – это новый документальный фильм Мстислава Чернова. Режиссеру удалось заснять процесс освобождения села Андреевка вблизи Бахмута. Оператором и сопродюсером ленты выступил Алекс Бабенко, а музыкальное сопровождение создал двукратный лауреат премии "Грэмми" Сэм Слейтер, известный по проектам "Чернобыль" и "Джокер".
"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма
В центре сюжета миссия украинского взвода, которые должны пройти сквозь плотно укрепленную лесную зону протяженностью в один километр, чтобы освободить стратегически важное село от российских войск.
Журналист шел вместе с бойцами, а с каждым шагом к нему приходило осознание, что эта война может не иметь конца.
Фильм выйдет в украинский прокат 28 августа.