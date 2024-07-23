Будущий американский художественный фильм "Джокер: Безумие на двоих" является сиквелом кинокартины "Джокер" (2019) и был срежиссирован Тоддом Филлипсом. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.

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Вышел трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Компания Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" после трансляции, в которой была представлена стилизованная под вечернее ток-шоу студия. В этом эпизоде гостями шоу стали сам Джокер и Харли Квинн, которые оказались в центре внимания на фоне роскошного интерьера и света телестудии.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите онлайн трейлер фильма

Предыдущий трейлер немного заинтриговал нас музыкальной составляющей фильма, ведь известно, что новый проект станет драмой-мюзиклом.

По неофициальным слухам, в тестовой версии фильма было около 20 песен, из которых только четыре являются оригинальными саундтреками. Этот музыкальный аспект обещает добавить особого колорита и эмоциональной глубины к будущей ленте.