Майбутній американський художній фільм "Джокер: Божевілля на двох" є сиквелом кінокартини "Джокер" (2019) і був зрежисований Тоддом Філліпсом. Прем'єра запланована на 4 жовтня 2024 року.

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Вийшов трейлер фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Компанія Warner Bros. опублікувала новий трейлер фільму «Джокер: Божевілля на двох» після трансляції, в якій була представлена стилізована під вечірнє ток-шоу студія. У цьому епізоді гостями шоу стали сам Джокер та Гарлі Квінн, які виявилися в центрі уваги на фоні розкішного інтер'єру і світла телестудії.

"Джокер: Божевілля на двох": дивіться онлайн трейлер фільму

Попередній трейлер трохи заінтригував нас музичним складником фільму, адже відомо, що новий проєкт стане драмою-мюзиклом.

За неофіційними чутками, в тестовій версії фільму було близько 20 пісень, з яких тільки чотири є оригінальними саундтреками. Цей музичний аспект обіцяє додати особливого колориту та емоційної глибини до майбутньої стрічки.