Авторы фильма предупреждают, что трейлер имеет ограничения по возрасту 18+. Это связано с тем, что видео содержит сцены насилия и мученической смерти оккупантов.

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Вышел трейлер фильма "Конотопская ведьма"

Эксцентрическая месть Конотопской Ведьмы на киноэкране – аудиовизуальное воплощение желания каждого украинца сегодня. Автором идеи и сценаристом выступил Ярослав Войцешек, режиссером-постановщиком фильма – Андрей Колесник, для которого фильм стал полнометражным кинодебютом, а спродюсировала ленту Ирина Костюк – одна из самых эффективных кинопродюсеров по версии Forbes Ukraine

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

Официальный трейлер фильма-мести приоткрывает ряд кровавых подробностей Ведьминской расплаты оккупантам за смерть своего возлюбленного. Созерцая мучения нападающих, Ведьма упивается своей яростью, каждый раз прибегая к еще более жестоким методам. На что способна украинская женщина, вернувшая себе древние силы? Смотрите в кино!

Актерский состав ленты

Главную роль в фильме сыграла актриса Татьяна Малкова ("Вкус свободы", "Моя любимая Страшко"), возлюбленного Ведьмы, Андрея, – Тарас Цимбалюк ("Черный Ворон", "Первые дни", "Женский доктор. Новая жизнь"), тетю – Елена Хохлаткина ("Памфир", "Я работаю на кладбище").

Отряд российских захватчиков в фильме мастерски сыграли актеры Павел Вишняков, Иван Шаран, Ярослав Шахторин, Артем Сагитов, Сергей Сосновцев, Владислав Вербицкий, Ростислав Фоменко, Никита Слободенюк, Николай Головчак, Сергей Анипченко.

Смотрите фильм о мести оккупантам, на которую они все заслуживают, в кино с 22 августа 2024 года.