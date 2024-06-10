Автори фільму попереджають, що трейлер має обмеження за віком 18+. Це пов'язано з тим, що відео містить сцени насильства та мученицької смерті окупантів.

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Вийшов трейлер фільму "Конотопська відьма"

Ексцентрична помста Конотопської Відьми на кіноекрані – аудіовізуальне втілення бажання кожного українця сьогодні. Автором ідеї та сценаристом виступив Ярослав Войцешек, режисером-постановником фільму – Андрій Колесник, для якого фільм став повнометражним кінодебютом, а спродюсувала стрічку Ірина Костюк – одна з найефективніших кінопродюсерок за версією Forbes Ukraine

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Офіційний трейлер фільму-помсти прочиняє низку кривавих подробиць Відьомської розплати окупантам за смерть свого коханого. Споглядаючи муки нападників, Відьма упивається своєю люттю, щораз вдаючись до ще жорстокіших методів. На що здатна українська жінка, що повернула собі прадавні сили? Дивіться в кіно!

Акторський склад стрічки

Головну роль у фільмі зіграла акторка Тетяна Малкова ("Смак свободи", "Моя улюблена Страшко"), коханого Відьми, Андрія, – Тарас Цимбалюк ("Чорний Ворон", "Перші дні", "Жіночий лікар. Нове життя"), тітку – Олена Хохлаткіна ("Памфір", "Я працюю на цвинтарі").

Загін російських загарбників у фільмі майстерно зіграли актори Павло Вишняков, Іван Шаран, Ярослав Шахторін, Артем Сагітов, Сергій Сосновцев, Владислав Вербицький, Ростислав Фоменко, Микита Слободенюк, Микола Головчак, Сергій Аніпченко.

Дивіться фільм про помсту окупантам, на яку вони всі заслуговують, у кіно з 22 серпня 2024 року.