Кровавое возмездие тысячелетней Ведьмы: вышел зрелищный трейлер хоррора "Конотопская Ведьма"
Трейлер ужаса под названием "Конотопская Ведьма", от создателей самого успешного независимого европейского анимационного фильма 2023 года "Мавка. Лесная песня", уже доступен для просмотра. Кровавая месть тысячелетней Ведьмы приближается – лента выйдет на экраны 22 августа 2024 года, накануне Дня Независимости Украины.
Авторы фильма предупреждают, что трейлер имеет ограничения по возрасту 18+. Это связано с тем, что видео содержит сцены насилия и мученической смерти оккупантов.
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Вышел трейлер фильма "Конотопская ведьма"
Эксцентрическая месть Конотопской Ведьмы на киноэкране – аудиовизуальное воплощение желания каждого украинца сегодня. Автором идеи и сценаристом выступил Ярослав Войцешек, режиссером-постановщиком фильма – Андрей Колесник, для которого фильм стал полнометражным кинодебютом, а спродюсировала ленту Ирина Костюк – одна из самых эффективных кинопродюсеров по версии Forbes Ukraine
"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма
Официальный трейлер фильма-мести приоткрывает ряд кровавых подробностей Ведьминской расплаты оккупантам за смерть своего возлюбленного. Созерцая мучения нападающих, Ведьма упивается своей яростью, каждый раз прибегая к еще более жестоким методам. На что способна украинская женщина, вернувшая себе древние силы? Смотрите в кино!
Актерский состав ленты
Главную роль в фильме сыграла актриса Татьяна Малкова ("Вкус свободы", "Моя любимая Страшко"), возлюбленного Ведьмы, Андрея, – Тарас Цимбалюк ("Черный Ворон", "Первые дни", "Женский доктор. Новая жизнь"), тетю – Елена Хохлаткина ("Памфир", "Я работаю на кладбище").
Отряд российских захватчиков в фильме мастерски сыграли актеры Павел Вишняков, Иван Шаран, Ярослав Шахторин, Артем Сагитов, Сергей Сосновцев, Владислав Вербицкий, Ростислав Фоменко, Никита Слободенюк, Николай Головчак, Сергей Анипченко.
Смотрите фильм о мести оккупантам, на которую они все заслуживают, в кино с 22 августа 2024 года.