Wornes Bros. обнародовали трейлер будущего фильма "Мортал Комбат" (Смертельная битва). Трейлер в украинской версии и без цензуры уже появился в сети.

Фильм получил рейтинг R. То есть его нельзя смотреть детям до 17 лет. И неудивительно, ведь даже в двухминутном трейлере много фаталити и бруталити.

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Трейлер начинается со слов лейтенантки спецназа Сони Блейд, которая рассказывает о Cаб-Зиро – существе, способном управлять льдом. В тот же момент нам показывают, как Cаб-Зиро замораживает оружие бойца спецназа Джакса, а после чего и его руки.

У Саб-Зиро такое же "родимое пятно" в виде дракона, как у бойца ММА Коула Янга. Но потом становится понятно, что это приглашение на крупный турнир чемпионов, который называется Мортал Комбат.

Поскольку трейлер тоже имеет ограничения по возрасту, он доступен только на ютубе .



Постер к фильму "Мортал Комбат"

Фильм "Мортал Комбат": сюжет

"Мортал Комбат" – это история о бойце MMA Коула Янга, который терпит побои ради денег. Он ничего не знает о своем происхождении или о том, почему император Внешнего Мира Шан Цзун послал своего лучшего воина Саб-Зиро, чтобы его поймать. Майор спецназа Джакс, который тоже имеет символ на теле в виде дракона, советует ему найти Соню Блейд. Опасаясь за безопасность своей семьи, Коул отправляется на поиски.

В храме Лорда Рэйден, Старшего бога и покровителя Земли, Коул готовится выступить против врагов с Внешнего Мира. Ставки высоки, ведь это битва за целую вселенную.

Премьера в Украине запланирована на 8 апреля 2021 года.

В главных ролях: