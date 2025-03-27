Трейлер, который длится всего минуту, был опубликован на ютуб-канале "Rust". Известно, что после трагедии съемки остановили более чем на год, а в апреле 2023 года возобновили в другом штате, в Монтане. В материале Кино 24 узнаете подробности.

Советуем Это плевок в лицо: премьера нового фильма "Квартала 95", вокруг которого разгорелся скандал

Вышел трейлер фильма "Ржавчина": что известно

В центре фильма преступник Харланд Раст, роль которого воплотил Алек Болдуин. Мужчина находится в розыске и отправляется в Канзас, чтобы помочь своему внуку, который случайно убил человека и попал в тюрьму.

"Ржавчина": смотрите онлайн трейлер фильма

На момент съемок фильма на съемочной площадке в Нью-Мексико в октябре 2021 года погибла оператор ленты Галина Гатчинс, которая была убита выстрелом из револьвера. По сюжету фильма оружием пользовался герой Болдуина. Пистолет, который использовали как реквизит, оказался заряженным боевыми патронами.

Фильм "Ржавчина" выйдет в ограниченный прокат в кинотеатрах 2 мая.