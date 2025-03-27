Трейлер, який триває всього хвилину, був опублікований на ютуб-каналі "Rust". Відомо, що після трагедії зйомки зупинили більш як на рік, а у квітні 2023 року відновили в іншому штаті, в Монтані. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці.

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Вийшов трейлер фільму "Іржа": що відомо

У центрі фільму злочинець Харланд Раст, роль якого втілив Алек Болдвін. Чоловік перебуває в розшуку та вирушає до Канзасу, щоб допомогти своєму онуку, який випадково вбив людину і потрапив до в'язниці.

"Іржа": дивіться онлайн трейлер фільму

На момент зйомок фільму на знімальному майданчику в Нью-Мексико у жовтні 2021 року загинула оператор стрічки Галина Гатчинс, яка була вбита пострілом із револьвера. За сюжетом фільму зброєю користувався герой Болдвіна. Пістолет, який використовували як реквізит, виявився зарядженим бойовими патронами.

Фільм "Іржа" вийде в обмежений прокат у кінотеатрах 2 травня.