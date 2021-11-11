Шоураннером новой "Сплетницы" выступает Джошуа Шварц, который вместе со Стефани Сэвидж разработал историю, основанную на серии романов Сесили фон Цигезар.

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Чем интригует трейлер новой "Сплетницы"

В новых эпизодах продолжения первого сезона сериала зрители окунутся в детали любовных треугольников героев шоу – сестер Джулиан, Зои, Отто, а также Эмили и ее бисексуальных парней Макса и Аки. Как всегда, Сплетница узнает о тайнах персонажей и некоторые даже раскроет.

Шесть эпизодов сериала запланировано на период с ноября по декабрь. Ожидается, что финал сезона появится именно перед Новым годом. Интересно, что для трейлера авторы сериала использовали в саундтреке песню известной американской певицы Арианы Гранде – 7 Rings, которая является кавером на оригинальный саундтрек рождественского классического американского фильма "Звуки музыки".

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Сюжет перезапуска "Сплетницы"

Сюжет обновленного шоу посвящен освещению проблем жизни подростков из элитного квартала Нью-Йорка — Верхнем Ист-Сайда. И каждый из них имеет свои особые тайны. В сериале сосредотачивают внимание на влиянии социальных сетей. Стоит упомянуть также, что у проекта есть возрастное ограничение, ведь авторы решили показать жизнь подростков без прикрас – с использованием нецензурной лексики и эротических сцен.

Напомним, что в проекте снимаются