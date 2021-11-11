Шоуранером нової "Пліткарки" виступає Джошуа Шварц, який разом із Стефані Севідж розробив історію, засновану на серії романів Сесилі фон Цигезар.

Чим інтригує трейлер нової "Пліткарки"

У нових епізодах продовження першого сезону серіалу глядачі поринуть у деталі любовних трикутників героїв шоу — сестер Джуліан, Зої, Отто, а також Емілі та її бісексуальних хлопців Макса та Акі. як завжди, Пліткарка дізнається про таємниці персонажів і деякі навіть розкриє.

Шість епізодів серіалу заплановано на період від листопаду до грудня. Очікується, що фінал сезону з’явиться саме перед Новим роком. Цікаво, що для трейлера автори серіалу використали у саундтреку пісню відомої американської співачки Аріани Ґранде – 7 Rings, яка є кавером на оригінальний саундтрек різдвяного класичного американського фільму "Звуки музики".

"Пліткарка" 2021: дивіться трейлер другої частини першого сезону

Сюжет перезапуску "Пліткарки"

Сюжет оновленого шоу присвячений висвітленню проблем життя підлітків із елітного кварталу Нью-Йорка — Верхнього Іст-Сайду. І кожен з них має свої особливі таємниці. У серіалі зосереджують увагу на впливі соціальних мереж. Варто згадати також, що у проєкту є вікове обмеження, адже автори вирішили показати життя підлітків без прикрас – з використанням нецензурної лексики та еротичних сцен.

Нагадаємо, що у проєкті знімаються