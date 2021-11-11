Новый трейлер перезапуска "Сплетницы": проблемы современных подростков под песню Арианы Гранде

Стриминговая платформа HBO Max показала новый трейлер перезапуска "Сплетницы". Премьера второй части первого сезона состоится 25 ноября 2021 года.

Шоураннером новой "Сплетницы" выступает Джошуа Шварц, который вместе со Стефани Сэвидж разработал историю, основанную на серии романов Сесили фон Цигезар.

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Чем интригует трейлер новой "Сплетницы"

В новых эпизодах продолжения первого сезона сериала зрители окунутся в детали любовных треугольников героев шоу – сестер Джулиан, Зои, Отто, а также Эмили и ее бисексуальных парней Макса и Аки. Как всегда, Сплетница узнает о тайнах персонажей и некоторые даже раскроет.

Шесть эпизодов сериала запланировано на период с ноября по декабрь. Ожидается, что финал сезона появится именно перед Новым годом. Интересно, что для трейлера авторы сериала использовали в саундтреке песню известной американской певицы Арианы Гранде – 7 Rings, которая является кавером на оригинальный саундтрек рождественского классического американского фильма "Звуки музыки".

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Сюжет перезапуска "Сплетницы"

Сюжет обновленного шоу посвящен освещению проблем жизни подростков из элитного квартала Нью-Йорка — Верхнем Ист-Сайда. И каждый из них имеет свои особые тайны. В сериале сосредотачивают внимание на влиянии социальных сетей. Стоит упомянуть также, что у проекта есть возрастное ограничение, ведь авторы решили показать жизнь подростков без прикрас – с использованием нецензурной лексики и эротических сцен.

Напомним, что в проекте снимаются