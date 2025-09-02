Фильм является первым документальным проектом SWEET.TV Originals, создан KNIFE! Films вместе с командой "Океана Эльзы" для всеукраинского кинопроката. Об этом сообщает Кино 24. В материале узнаете, когда премьера ленты и подробности сюжета.

Когда премьера фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"?

6 ноября во всеукраинский прокат выходит "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" – большой документальный фильм о главной группе независимой Украины. Премьера состоялась во всех кинотеатрах Украины. Накануне проката команда презентовала официальный трейлер.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": смотрите онлайн трейлер фильма

В основе фильма детализированная и драматическая 30-летняя история коллектива, песни которого объединяют украинцев и стали символом свободы, любви и борьбы.

Что известно о фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"?

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" сочетает уникальные архивные материалы, неизвестные факты и искренние воспоминания людей, которые создавали и развивали историю группы. Это откровенный рассказ, в котором наряду с музыкальными победами и большой популярностью были и личные конфликты, болезненные разрывы и исторические вызовы, которые переживала страна.



Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" / Кадр из фильма

Среди ключевых событий – времена, когда в начале группа во Львове никто не воспринимал серьезно, истории о переезде в Киев, выход культовых альбомов, смену состава группы, путь к крупнейшим стадионам страны и именитым площадкам мира. А еще – рождение песен, ставших настоящими народными хитами, масштабные туры, участие в двух революциях и поддержка украинцев во время войны.

Съемки фильма дали нам, музыкантам, уникальную возможность самим оглянуться на наш путь в 30 лет. Вспомнить такие события и моменты, о которых мало кто помнил, а некоторые и не знали. Все те выступления, репетиции, встречи, прощания, радости и трудности, тяжелые решения. И вспомнив это все, понимаешь, сколько моментов оставалось вне поля зрения публики. В фильме мы честны и откровенны. Все, кто принимал участие в съемках, кто в разные этапы был частью жизни и пути ОЭ,

– поделился Святослав Вакарчук.

Режиссером фильма стал Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк, сценарист – Вадим Переверзев.

Максим Сердюк отметил, неважно, слушают ли их (группа ОЕ – Кино 24) ежедневно, или знают только главные хиты, ведь значение этой группы выходит далеко за пределы музыки. Он добавил, что благодаря фильму каждый сможет понять, как "Океан Эльзы" стал легендарным явлением для нашей страны.